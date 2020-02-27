Греция и Болгария обязались ускорить строительство IGB в тандеме с TAP – декларация

БАКУ/Trend/ - Греция и Болгария обязались ускорить строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в тандеме с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в Совместной декларации четвертого заседания Совета сотрудничества высокого уровня между Грецией и Болгарией.

"Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый в результате наших совместных усилий в реализации проекта газопровода IGB", - говорится в документе.

Отмечая, что Межправительственное соглашение по этому проекту было подписано 10 октября 2019 года в Софии и этап строительства уже начался. Стороны подтвердили, что трубопровод IGB способствует созданию вертикального газового коридора с целью обеспечения диверсифицированных поставок для региона.

"Правительства двух стран приложат все усилия для ускорения строительства IGB в тандеме с TAP", - говорится в декларации.

Отметим, что интерконнектор IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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