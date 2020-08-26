Иран намерен возобновить импорт газа из Туркменистана
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Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО)
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
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Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана
В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК