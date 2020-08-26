Иран намерен возобновить импорт газа из Туркменистана

Энергетика 26 августа 2020 12:16 (UTC+04:00)
Иран намерен возобновить импорт газа из Туркменистана
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