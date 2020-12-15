Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван, передает Trend.

Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.

Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.

Выступая на церемонии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что новый проект еще больше расширит и укрепит отношения между Азербайджаном и Турцией.

«Нахчыван в настоящее время получает газ в основном через Иран. Поставка азербайджанского газа через Турцию поможет Нахчывану удовлетворить свои потребности в газе. Надеюсь, что в скором времени азербайджанская госкомпания SOCAR и турецкая компания BOTAŞ реализуют этот проект», - сказал он.

Как отметил министр, впереди еще много совместных проектов, которые будут реализованы Турцией и Азербайджаном.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)

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