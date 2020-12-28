Реализация ряда проектов в нефтегазовом секторе Казахстана перенесена из-за влияния COVID-19

Энергетика 28 декабря 2020 00:01 (UTC+04:00)
Реализация ряда проектов в нефтегазовом секторе Казахстана перенесена из-за влияния COVID-19

БАКУ /Trend/ - Реализация некоторых проектов в нефтегазовом секторе Казахстана была перенесена на первое полугодие 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19, сообщили Trend в Министерстве энергетики Казахстана.

Как отметили в министерстве, временное ограничение и приостановка разрешений на въезд иностранных специалистов, также повлияло на сроки строительных работ, а закрытие границы привело к трудностям с поставками импортных комплектующих частей и оборудования.

"На сегодня общая реализация крупных проектов Тенгиз, Карачаганак и Кашаган осуществляется в согласованные сроки и какого-либо отрицательного влияния на ход реализации проектов по причине пандемии не ожидается. Пандемия не повлияла на реализацию проекта ПБР/ПУУД на Тенгизе. Работы ведутся согласно графику, часть некритичных работ по проекту перенесена на 2021 год", - сказали в министерстве.

Как отметил представитель министерства, на Карачаганаке согласно графику, в следующем году планируются запустить проекты снятия производственных ограничений и 4-го компрессора обратной закачки газа. Кроме этого, в ближайшее время ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по проекту строительства 5-го компрессора обратной закачки газа, который является частью проектов расширения Карачаганака.

В свою очередь, на Кашагане продолжается реализация проектов строительства новых сооружений по очистке сточных вод на наземном комплексе и модернизации компрессоров обратной закачки газа на морском комплексе. Ввод в эксплуатацию данных объектов планируется в 2022 году.

"Операторы месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган на постоянной основе контролируют ход реализации проектов с учетом влияния пандемии коронавируса", - отметили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)

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