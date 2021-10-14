Азербайджан договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года
БАКУ /Trend/ - Азербайджан договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года в объеме 3,5 миллиарда кубометров. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".
"Мы поставляем газ в Турцию в европейском направлении. По Южной газовому коридору у нас запланировано 16 млрд. В конечном итоге мы выйдем на объемы 16 млрд куб. м в год. В полном объеме это будет в следующем году, экспорт газа, в Турцию и Европу. 6 млрд - Турция и 10 млрд - в Европу", - сказал он.
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