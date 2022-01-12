Минэнерго США обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2022-2023 гг.
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Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
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Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире