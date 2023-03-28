Азербайджан работает над интеграцией больших объемов возобновляемой энергии в энергосистему – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над интеграцией больших объемов возобновляемой энергии в энергосистему.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая сегодня на международной конференции «9-й Берлинский диалог по энергетическому переходу» в Германии.

«Один из вызовов перед нами - это интеграция большего количества возобновляемой энергии в нашу энергетическую систему, балансирование между возобновляемыми источниками энергии и традиционными. Мы работаем над этим. Мы привлекли в Азербайджан две компании: американскую Tetra Tech и турецкую Efra. Три года назад мы работали в этом направлении с немецкой компанией VPC и определили интеграционную мощность на уровне 1500 мегаватт. Мы хотим увеличить этот объем до 2000 мегаватт», — пояснил министр.

Шахбазов добавил, что всего за три года Азербайджан уже заключил контракты на реализацию проектов солнечной и ветровой энергетики мощностью 470 мегаватт. И они уже находятся на стадии строительства, добавил он.

Шахбазов отметил, что совместно с bp Азербайджан также реализует крупный проект мощностью 240 мегаватт, направленный на декарбонизацию нефтегазового сектора страны.