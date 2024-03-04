Греция добилась энергетической независимости благодаря TAP – глава МИД

БАКУ/Trend/ - Греция добилась энергетической независимости благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Об этом сказал министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, выступая в парламенте, передает Trend со ссылкой на греческие СМИ.

"В последние годы Греция превратилась в ключевой энергетический центр. Мы укрепили нашу энергетическую безопасность, помогли соседям с поставками как природного газа, так и электроэнергии. Мы добились энергетической независимости благодаря TAP и Азербайджану", - подчеркнул он.

Герапетритис отметил, что Греция оказала значительную помощь Болгарии в поставках природного газа.

"Как только поток из России прекратился, мы запустили интерконнектор Греция-Болграия (IGB). Мы отправляем газ в Молдову и развиваем плавучее хранилище регазификации в Александруполисе. Мы строим трубопровод в Северную Македонию, расширяем трубопроводы TAP и IGB. В электроэнергетическом секторе мы установили новое соединение с Болгарией и изучаем возможность расширения этой сети на Италию, а также строительство новой линии в Турцию. Благодаря этим инициативам мы перерисовываем энергетическую карту региона, помещая Грецию в ее ядро", - добавил министр.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

По итогам 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа, что на 5,3 процента больше, чем в 2022 году.

X: @Lyaman_Zeyn