Гендиректор компании bp обсуждает в Баку планы по долгосрочному партнерству

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор bp Мюррей Окинклосс находится с запланированным двухдневным рабочим визитом в Азербайджане и обсуждает планы компании по долгосрочному партнерству, передает в среду Trend со ссылкой на сообщение bp.

"Сегодня утром Мюррей Окинклосс встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, обсудив развитие бизнеса bp в регионе в целом. Окинклосс подтвердил приверженность bp сотрудничеству с Азербайджаном, поделившись планами компании по долгосрочному партнерству, ее намерениями совместно изучать решения в области энергетики с низким уровнем выбросов углекислого газа и другими возможностями для поддержки усилий страны по переходу к "зеленой энергетике"", - отмечено в информации.

Во время визита гендиректора bp сопровождает Гордон Биррелл, исполнительный вице-президент компании по производству и операциям.

"В ходе встречи с Президентом Азербайджана Окинклосс рассказал о текущей деятельности и перспективах дальнейшего развития месторождений мирового класса "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах-Дениз". Он также обсудил проект солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана, который будет способствовать электрификации Сангачальского терминала, управляемого bp, в рамках обязательств Азербайджана и bp по сокращению выбросов парниковых газов", - указано в пресс-релизе.

Гендиректор bp уже провел встречу с министром экономики Микаилом Джаббаровым и генеральным директором SOCAR Ровшаном Наджафом для обсуждения хода реализации проектов в Азербайджане.

В течение своего визита Окинклосс проведет ряд внутренних встреч, включая встречу с руководством bp в Азербайджане, Грузии и Турции, а также встречу с региональным персоналом bp.

Окинклосс также планирует посетить терминал Сангачал.

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