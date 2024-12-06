В Азербайджане пробурят первую в истории страны горизонтальную скважину на суше

БАКУ/Trend/ - GL Group готовится к бурению первой горизонтальной скважины на суше в истории Азербайджана на глубине 4 400 метров.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию, планируется, что горизонтальный участок скважины составит около 400 метров, а целью станут глубокие нефтяные пласты на аналогичной глубине.

"Этот проект является частью более масштабной инициативы, включающей бурение трёх новых сложных глубоких скважин на месторождениях Курсанги и Гарабаглы в Сальянском районе, что ознаменует собой окончание 14-летнего перерыва в бурении на этих месторождениях", - говорится в информации.

Отмечается, что уже объявлен тендер на предоставление буровых услуг.

Напомним, что GL Group управляет пятью нефтегазовыми месторождениями в Азербайджане, включая "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе, а также "Бузовна-Маштага","Гала" и "Зира" на Абшеронском полуострове.