Италия увеличила импорт газа из Азербайджана – данные ЕС

БАКУ /Trend/ - Италия значительно увеличила объем импорта природного газа из Азербайджана, сообщили Trend в Eurostat - статистическом управлении Европейского союза.

В октябре 2024 года Италия импортировала свыше 879 миллионов кубометров (млн куб. м) азербайджанского газа, что представляет собой незначительное снижение на 0,25% по сравнению с 881,2 млн куб. м, импортированными в октябре 2023 года. Однако этот объем на 18,2% превышает показатель сентября 2024 года, когда импорт составил 743,8 млн куб. м.

С января по октябрь 2024 года импорт газа из Азербайджана достиг 7,98 миллиарда кубометров (млрд куб. м), увеличившись на 3,6% по сравнению с 7,7 млрд куб. м за аналогичный период 2023 года.

Несмотря на увеличение объема, стоимость импорта газа демонстрирует снижение из-за изменений рыночных цен. В октябре 2024 года стоимость составила 373 миллиона евро, что на 2,4% больше, чем 364,2 миллиона евро в октябре 2023 года, и на 17,3% выше по сравнению с 318 миллионами евро в сентябре 2024 года.

В общей сложности за январь–октябрь 2024 года стоимость импорта газа из Азербайджана составила 2,9 миллиарда евро, что на 27,5% меньше, чем более 4 миллиардов евро за аналогичный период 2023 года.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года через Южный газовый коридор, который транспортирует газ из каспийского региона в Европу через Грузию и Турцию. В июле 2022 года Азербайджан и Европейский союз договорились удвоить поставки газа по этому коридору, планируя увеличить объем с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn