Сахиль Бабаев: Азербайджан - одна из 29 стран мира, где уровень бедности снижен до 5%

6 мая 2019 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство оказывает поддержку населению за счет своих средств, а не за счет взятых за рубежом кредитов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на конференции на тему "Наследие Гейдара Алиева и социальная политика", организованной правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА)

По словам министра, основой государственной политики великого лидера была социальная политика - создание достойных условий жизни для населения: "Несмотря на существовавшие трудности, в 1993-2003 годах пенсии и пособия выросли в восемь раз, а средняя заработная плата - в шесть раз. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан - одна из 29 стран мира, где уровень бедности снижен до пяти процентов".

Бабаев также отметил также положительную демографическую динамику в Азербайджане:
"Годовой прирост населения таков: количество новорожденных в 2,5 раза больше умерших".

По словам министра, размер минимальной пенсии в стране выше прожиточного минимума: "По размеру минимальной пенсии Азербайджан делит с Казахстаном первые два места на пространстве СНГ. Это показатель успешной социальной политики, проводимой в Азербайджане"

Бабаев сказал, что из 38 тысяч человек, которых планировалось в этом году обеспечить работой, 94 процента или 35 730 уже трудоустроены. Также он отметил, что в первом квартале текущего года, назначение инвалидности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 55 процентов.

Министр добавил, что эффект мер по легализации трудовой деятельности, еще более увеличится к концу года.

(Автор:Ильхама Исабалаева . Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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