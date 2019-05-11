Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 апреля 1,7 6 мая 1,7 30 апреля 1,7 7 мая 1,7 1 мая 1,7 8 мая 1,7 2 мая 1,7 9 мая - 3 мая 1,7 10 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0057 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9055 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 апреля 1,8966 6 мая 1,9026 30 апреля 1,9020 7 мая 1,9063 1 мая 1,9070 8 мая 1,9049 2 мая 1,9053 9 мая - 3 мая 1,8986 10 мая 1,9083 Средний курс за неделю 1,9019 Средний курс за неделю 1,9055

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 апреля 0,0262 6 мая 0,0260 30 апреля 0,0264 7 мая 0,0261 1 мая 0,0263 8 мая 0,0260 2 мая 0,0263 9 мая - 3 мая 0,0260 10 мая 0,0261 Средний курс за неделю 0,02624 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0074 маната (2,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2787 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 29 апреля 0,2854 6 мая 0,2840 30 апреля 0,2853 7 мая 0,2792 1 мая 0,2850 8 мая 0,2752 2 мая 0,2849 9 мая - 3 мая 0,2848 10 мая 0,2766 Средний курс за неделю 0,29508 Средний курс за неделю 0,2787

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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