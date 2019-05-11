Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

11 мая 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

29 апреля

1,7

6 мая

1,7

30 апреля

1,7

7 мая

1,7

1 мая

1,7

8 мая

1,7

2 мая

1,7

9 мая

-

3 мая

1,7

10 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0057 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9055 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

29 апреля

1,8966

6 мая

1,9026

30 апреля

1,9020

7 мая

1,9063

1 мая

1,9070

8 мая

1,9049

2 мая

1,9053

9 мая

-

3 мая

1,8986

10 мая

1,9083

Средний курс за неделю

1,9019

Средний курс за неделю

1,9055

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

29 апреля

0,0262

6 мая

0,0260

30 апреля

0,0264

7 мая

0,0261

1 мая

0,0263

8 мая

0,0260

2 мая

0,0263

9 мая

-

3 мая

0,0260

10 мая

0,0261

Средний курс за неделю

0,02624

Средний курс за неделю

0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0074 маната (2,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2787 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

29 апреля

0,2854

6 мая

0,2840

30 апреля

0,2853

7 мая

0,2792

1 мая

0,2850

8 мая

0,2752

2 мая

0,2849

9 мая

-

3 мая

0,2848

10 мая

0,2766

Средний курс за неделю

0,29508

Средний курс за неделю

0,2787

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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