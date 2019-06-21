Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов

21 июня 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 24 июня проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,51 - 8,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 21 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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