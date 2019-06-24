Золото и серебро в Азербайджане подешевели

24 июня 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 июня подешевела на 2,5585 маната, составив 2384,1395 маната, серебра - на 0,2481 маната, до 26, 0647 маната, унция платины подорожала - на 1,5045 маната, до 1380, 5955 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,908 маната, составив 2579,1550 маната.

Название

24.06.2019

21.06.2019

Золото

XAU

2384.1395

2386.6980

Серебро

XAG

26.0647

26.3128

Платина

XPT

 1380.5955

1379.0910

Палладий

XPD

2579.1550

2536.2470

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Текст: Бадалов Ровшан

Twitter: @badalov_rovshan

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