В Узбекистане разработан проект закона о Центральном банке

31 августа 2019 09:14 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Узбекистане появится агентство космических исследований и технологий
Бизнес 09:40
Узбекистан увеличил торговлю с Кыргызстаном почти в три раза
Бизнес 30 августа 17:28
Внешний долг Узбекистана составляет почти четверть ВВП
Бизнес 30 августа 16:34
Узбекистан и Туркменистан обсудили демаркацию границ
Бизнес 30 августа 16:19
Строительные работы на узбекском цементном заводе выполнены более чем на 90%
Бизнес 30 августа 16:14
Минсельхоз Узбекистана закупит более 10 тыс. единиц сельхозтехники
Бизнес 30 августа 14:55
Лента новостей
Туркменистан в сентябре приступит к хлопкоуборочной кампании
Бизнес 09:49
В Узбекистане появится агентство космических исследований и технологий
Бизнес 09:40
США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию
США 09:39
В КНДР заявили, что ожидания возобновить диалог с США постепенно исчезают
Другие страны 09:35
Инфографика МИД Азербайджана об оккупации Губадлинского района
Политика 09:34
Туркменистан представил спецпрограмму ООН для бассейна Аральского моря
Туркменистан 09:26
Генконсульство Туркменистана откроется в Дубае
Туркменистан 09:17
В Азербайджане при приеме на работу учителей будет учитываться принцип географического распределения - министерство
Общество 09:08
Япония может потратить на оборону в 2020 году рекордную сумму в $50 млрд
Другие страны 08:51