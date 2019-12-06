ВБ рассматривает финансирование части коридора "Север-Юг" в Азербайджане

6 декабря 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) и ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) обсудили участие банка в финансировании проекта реконструкции железнодорожной линии Алят-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора “Север-Юг”.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", стороны активно обсудили перспективы и приоритеты взаимного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями об институциональных и структурных реформах, осуществляемых в направлении усиления системы управления, оздоровления финансового положения и достижения высокой операционной эффективности.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей, отметив, что в Азербайджане проводится масштабная работа по расширению транспортно-логистических возможностей и повышению транзитного потенциала.

Во встрече также принял участие менеджер Всемирного банка по Азербайджану Навид Нагви.

Всемирный банк — один из международных финансовых институтов, предоставляющий кредиты развивающимся странам. Одной из основных целей этих кредитов является реализация экономических программ. Всемирный банк также сотрудничает с правительством Азербайджана в проведении структурных реформ.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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