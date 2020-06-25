Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким-либо из банков

БАКУ/Trend/ - Обнародование азербайджанских банков, не имеющих права принимать депозиты, может вызвать резонанс и неправильную реакцию вкладчиков, сообщил в ответ на вопрос корреспондента Trend на пресс-конференции исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Турал Пириев.

По словам Пириева, наложение на банк временного ограничения на прием депозитов не означает плохое состояние данного банка, а говорит лишь о ряде нюансов, после разрешения которых банк возвращает свое право принимать депозиты и продолжить вести деятельность с полным инвентарем функций.

Однако, считает исполнительный директор Фонда, если запрет какого-либо банка принимать депозиты будет обнародован и доведен до широкой аудитории - это может вызвать совершенно обратный эффект, и вкладчики начнут массово снимать свои сбережения, не зацикливаясь на изучении экономических аспектов вопроса.

Помимо этого Пириев отметил, что у Фонда в действительности нет информации о запрете приема вкладов какому-либо из 26 банков, действующих в Азербайджане.

По этому вопросу следует обратиться в регулирующую организацию – Центральный банк Азербайджана.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные AmrahBank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank. В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Несмотря на то, что регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. В настоящее время мы наблюдаем справедливое недовольство граждан.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)