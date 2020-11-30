В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков
Азербайджанские солдаты воспроизвели сцену из фильма "Fəryad", но в новых реалиях: Доблестная армия освободила Шушу (ВИДЕО)
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Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура
При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат
ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе
Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина - Язгюль Абдиева
Роберто Карлос и юные азербайджанские футболисты: Найти новых друзей и получить незабываемые впечатления
В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям будет учитываться обеспечение ими мер защиты от COVİD-19
Совокупные активы Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана приближаются к 2 млрд манатов