В Грузии действует режим плавающего обменного курса, позволяющий нейтрализовать потрясения
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Счастлив, что Всевышний подарил мне судьбу пройти этот славный путь - 19-летний участник Отечественной войны (ФОТО)
Швейцарский телерадиоканал RSI подготовил репортаж из Агдама и Физули, рассказывающий о преступлениях армян (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне - министр энергетики
Азербайджан стал важной страной с точки зрения своего географического положения и региональной связи – посол Афганистана
Президент Ильхам Алиев: Армения оскорбила чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира
Президент Ильхам Алиев: Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану
Путин: Увеличение количества миротворцев в Карабахе возможно только по договоренности со всеми сторонами
В течение 10 дней населению Азербайджана будет возмещен ушерб, нанесенный в результате армянской агрессии
Назван первоначальный размер компенсации за ущерб, причиненный мирному населению Азербайджана в результате агрессии Армении
Продуманная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила территориальную целостность Азербайджана - депутат
Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США (ВИДЕО)
Продолжаются меры по улучшению обеспечения азербайджанских подразделений на освобожденных территориях - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 47 больных коронавирусом, покинувших места проживания
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная комиссия продолжает исполнение гуманитарных обязательств
Минобразования Азербайджана о влиянии результатов национальной оценки на показатели успеваемости учащихся
В Азербайджане названы суммы гарантийного депозита и взноса за участие в Бюро обязательного страхования
Сотрудничество между BP и Международным банком Азербайджана является частью стратегии развития ИКТ-сектора
Мы будем предпринимать необходимые шаги для обеспечения устойчивого прекращения огня в Карабахе - Чавушоглу
Наблюдательные пункты в Карабахе будут располагаться в определенных Азербайджаном местах - Чавушоглу
Письма главе государства: Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нашему народу радость победы