Ассоциация страховщиков о развивающемся потенциале life-страхования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Основным фактором, препятствующим развитию страхового сектора, как и в любом другом секторе, является недостаточная осведомленность общественности.

Об этом Trend заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, отсутствие электронизации и автоматизации по видам, входящим в класс добровольного life-страхования, также является одной из основных причин, препятствующих развитию этого сегмента. Правда, процесс автоматизации по обязательному виду страхования жизни уже начался и стремительно развивается.

"Полагаю, что положительная тенденция в рыночных показателях данного класса будет более заметна, если услуги по электронизации будут внедрены и по видам, входящим в сегмент добровольного life-страхования", - подчеркнул исполнительный директор АСА.

Эльмар Мирсалаев заметил, что если обратить внимание на показатели 10 месяцев текущего года, то становится очевидным, что 41 процент сборов обеспечены именно за счет классов страхования жизни. На данный момент этот вид страховых услуг включает в себя только один обязательный вид и это "обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате заболеваний". Доля данного страхового продукта на рынке оценивается в 17 процентов.

Продукт, входящий в указанный класс и имеющий наибольшую долю на страховом рынке - это "страхование на дожитие". Этот тип, согласно обзорным показателям за 10 месяцев 2020 года, имеет долю 68 процентов в страховых сборах.

"Рыночный потенциал продуктов life-страхования достаточно широк. Сегодня люди приобретают страхование жизни, чтобы застраховать свою жизнь на случай смерти и других непредвиденных обстоятельств", - подытожил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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