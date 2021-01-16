Цена азербайджанской нефти превышает $55 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 января составила 55,17 доллара за баррель, что на 0,79 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 54,61 доллара за баррель, что на 0,78 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 53,29 доллара за баррель, что на 0,82 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 января составила 54,52 доллара, что на 0,77 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 16 января 2021 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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