Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 18 января 2021 09:49 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1,7 и 2,0516 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

18 января 2021 г.:

15 января 2021 г.:

18 декабря 2020 г.:

18 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0516

2,0652

2,0812

1,8924

-0,0136

-0,0296

0,1592

1 российский рубль

0,0231

0,0232

0,0232

0,0276

-0,0001

-0,0001

-0,0045

1 турецкая лира

0,2276

0,2306

0,2205

0,2901

-0,0030

0,0071

-0,0625

1 австралийский доллар

1,3063

1,32

1,2923

1,172

-0,0137

0,0140

0,1343

1 аргентинский песо

0,0198

0,0198

0,0206

0,0283

0

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,666

0,6624

0,6776

0,7998

0,0036

-0,0116

-0,1338

1 бразильский реал

0,3208

0,3267

0,3356

0,4063

-0,0059

-0,0148

-0,0855

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1115

0,1124

0,1157

0,1179

-0,0009

-0,0042

-0,0064

100 южнокорейских вон

0,1537

0,1548

0,1546

0,1467

-0,0011

-0,0009

0,0070

1 чешская крона

0,0784

0,079

0,0796

0,0752

-0,0006

-0,0012

0,0032

100 чилийских песо

0,2317

0,2334

0,2355

0,2191

-0,0017

-0,0038

0,0126

1 китайский юань

0,262

0,2628

0,2599

0,2474

-0,0008

0,0021

0,0146

1 датская крона

0,2758

0,2776

0,2797

0,2532

-0,0018

-0,0039

0,0226

1 грузинский лари

0,5161

0,5164

0,5187

0,5917

-0,0003

-0,0026

-0,0756

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0231

0,024

-0,0001

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3056

2,3259

2,2987

2,2219

-0,0203

0,0069

0,0837

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0125

0

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2022

0,2044

0,2049

0,179

-0,0022

-0,0027

0,0232

1 швейцарский франк

1,906

1,9134

1,921

1,7608

-0,0074

-0,0150

0,1452

1 израильский шекель

0,5206

0,5338

0,5245

0,4919

-0,0132

-0,0039

0,0287

1 канадский доллар

1,3303

1,3437

1,3336

1,3025

-0,0134

-0,0033

0,0278

1 кувейтский динар

5,6075

5,6067

5,5864

5,6046

0,0008

0,0211

0,0029

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0045

-0,0001

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0243

0

0,0004

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1124

0,1125

0,1122

-0,0002

-0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4199

0,4213

0,421

0,4184

-0,0014

-0,0011

0,0015

1 мексиканский песо

0,0856

0,086

0,0855

0,0905

-0,0004

0,0001

-0,0049

1 молдавская лея

0,0983

0,0984

0,0989

0,0973

-0,0001

-0,0006

0,0010

1 египетский фунт

0,1085

0,1082

0,1081

0,1076

0,0003

0,0004

0,0009

1 норвежская крона

0,1981

0,2004

0,1977

0,1912

-0,0023

0,0004

0,0069

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0162

0,0178

0

0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4522

0,4544

0,469

0,4463

-0,0022

-0,0168

0,0059

1 сингапурский доллар

1,2754

1,2824

1,2815

1,2624

-0,0070

-0,0061

0,0130

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4531

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4487

2,4509

2,4557

2,35

-0,0022

-0,0070

0,0987

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0568

0

0,0003

0,0039

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0605

0,0612

0,0705

-0,0001

-0,0008

-0,0101

100 японских иен

1,6386

1,6379

1,6432

1,5429

0,0007

-0,0046

0,0957

1 новозеландский доллар

1,2108

1,2243

1,2114

1,1291

-0,0135

-0,0006

0,0817

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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