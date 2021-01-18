Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1,7 и 2,0516 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 18 января 2021 г.: 15 января 2021 г.: 18 декабря 2020 г.: 18 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0516 2,0652 2,0812 1,8924 -0,0136 -0,0296 0,1592 1 российский рубль 0,0231 0,0232 0,0232 0,0276 -0,0001 -0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2276 0,2306 0,2205 0,2901 -0,0030 0,0071 -0,0625 1 австралийский доллар 1,3063 1,32 1,2923 1,172 -0,0137 0,0140 0,1343 1 аргентинский песо 0,0198 0,0198 0,0206 0,0283 0 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,666 0,6624 0,6776 0,7998 0,0036 -0,0116 -0,1338 1 бразильский реал 0,3208 0,3267 0,3356 0,4063 -0,0059 -0,0148 -0,0855 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1115 0,1124 0,1157 0,1179 -0,0009 -0,0042 -0,0064 100 южнокорейских вон 0,1537 0,1548 0,1546 0,1467 -0,0011 -0,0009 0,0070 1 чешская крона 0,0784 0,079 0,0796 0,0752 -0,0006 -0,0012 0,0032 100 чилийских песо 0,2317 0,2334 0,2355 0,2191 -0,0017 -0,0038 0,0126 1 китайский юань 0,262 0,2628 0,2599 0,2474 -0,0008 0,0021 0,0146 1 датская крона 0,2758 0,2776 0,2797 0,2532 -0,0018 -0,0039 0,0226 1 грузинский лари 0,5161 0,5164 0,5187 0,5917 -0,0003 -0,0026 -0,0756 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0231 0,024 -0,0001 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3056 2,3259 2,2987 2,2219 -0,0203 0,0069 0,0837 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2022 0,2044 0,2049 0,179 -0,0022 -0,0027 0,0232 1 швейцарский франк 1,906 1,9134 1,921 1,7608 -0,0074 -0,0150 0,1452 1 израильский шекель 0,5206 0,5338 0,5245 0,4919 -0,0132 -0,0039 0,0287 1 канадский доллар 1,3303 1,3437 1,3336 1,3025 -0,0134 -0,0033 0,0278 1 кувейтский динар 5,6075 5,6067 5,5864 5,6046 0,0008 0,0211 0,0029 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0045 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0243 0 0,0004 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1124 0,1125 0,1122 -0,0002 -0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4199 0,4213 0,421 0,4184 -0,0014 -0,0011 0,0015 1 мексиканский песо 0,0856 0,086 0,0855 0,0905 -0,0004 0,0001 -0,0049 1 молдавская лея 0,0983 0,0984 0,0989 0,0973 -0,0001 -0,0006 0,0010 1 египетский фунт 0,1085 0,1082 0,1081 0,1076 0,0003 0,0004 0,0009 1 норвежская крона 0,1981 0,2004 0,1977 0,1912 -0,0023 0,0004 0,0069 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0162 0,0178 0 0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4522 0,4544 0,469 0,4463 -0,0022 -0,0168 0,0059 1 сингапурский доллар 1,2754 1,2824 1,2815 1,2624 -0,0070 -0,0061 0,0130 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4531 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4487 2,4509 2,4557 2,35 -0,0022 -0,0070 0,0987 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0568 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0605 0,0612 0,0705 -0,0001 -0,0008 -0,0101 100 японских иен 1,6386 1,6379 1,6432 1,5429 0,0007 -0,0046 0,0957 1 новозеландский доллар 1,2108 1,2243 1,2114 1,1291 -0,0135 -0,0006 0,0817

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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