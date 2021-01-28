Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года

Компания Tesla, которая выпускает электромобили, впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года. Об этом свидетельствует опубликованная ее корпоративная отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2020 году чистая прибыль Tesla составила $721 млн. В 2019 году компания понесла убытки в размере $862 млн, а в 2018 году они достигли почти $1 млрд.

Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила $31,5 млрд. В 2019 году этот показатель составил около $24,5 млрд. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. Маск в настоящее время занимает первое место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние достигает примерно $210 млрд.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $819 млрд.