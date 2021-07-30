В Азербайджане растет число платежных карт

БАКУ /Trend/ - На начало июля 2021 года число платежных карт в Азербайджане выросло на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 10 миллионов, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

Из них большая часть пришлась на дебетовые карты (8,85 миллиона), в том числе на социальные - 3,47 миллиона, зарплатные - 2,59 миллиона, прочие карточные продукты - 2,79 миллиона. Количество дебетовых карт в годовом исчислении выросло на 14,7 процента, а кредитных - превысило 1,2 миллиона.

На начало июля в Азербайджане функционировали 2 804 банкомата, из которых 1 479 – в Баку, 1 325 – в других городах и регионах страны. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество банкоматов выросло на 9,1 процента.

Количество POS-терминалов составило 60 150, из которых 39 827 установлены в Баку, 20 323 – в других городах и регионах Азербайджана. Их количество в годовом исчислении выросло на 4 519, или 8,1 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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