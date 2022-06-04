...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 4 июня 2022 10:22
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 мая

1,7

30 мая

1,7

24 мая

1,7

31 мая

1,7

25 мая

1,7

1 июня

1,7

26 мая

1,7

2 июня

1,7

27 мая

1,7

3 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0076 маната и составил 1,823 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 мая

1,8004

30 мая

1,8282

24 мая

1,8128

31 мая

1,8267

25 мая

1,8199

1 июня

1,8213

26 мая

1,8160

2 июня

1,8119

27 мая

1,8282

3 июня

1,8271

Средний курс за неделю

1,8155

Средний курс за неделю

1,8230

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0269 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

23 мая

0,0279

30 мая

0,0265

24 мая

0,0292

31 мая

0,0268

25 мая

0,0307

1 июня

0,0272

26 мая

0,0281

2 июня

0,0268

27 мая

0,0265

3 июня

0,0271

Средний курс за неделю

0,0285

Средний курс за неделю

0,0269

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0008 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,1036 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

23 мая

0,1066

30 мая

0,1039

24 мая

0,1065

31 мая

0,1037

25 мая

0,1052

1 июня

0,1037

26 мая

0,1038

2 июня

0,1035

27 мая

0,1039

3 июня

0,1031

Средний курс за неделю

0,1052

Средний курс за неделю

0,1036
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости