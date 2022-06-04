Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 мая
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
1 июня
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
2 июня
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
3 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0076 маната и составил 1,823 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 мая
|
1,8004
|
30 мая
|
1,8282
|
24 мая
|
1,8128
|
31 мая
|
1,8267
|
25 мая
|
1,8199
|
1 июня
|
1,8213
|
26 мая
|
1,8160
|
2 июня
|
1,8119
|
27 мая
|
1,8282
|
3 июня
|
1,8271
|
Средний курс за неделю
|
1,8155
|
Средний курс за неделю
|
1,8230
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0269 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 мая
|
0,0279
|
30 мая
|
0,0265
|
24 мая
|
0,0292
|
31 мая
|
0,0268
|
25 мая
|
0,0307
|
1 июня
|
0,0272
|
26 мая
|
0,0281
|
2 июня
|
0,0268
|
27 мая
|
0,0265
|
3 июня
|
0,0271
|
Средний курс за неделю
|
0,0285
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0008 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,1036 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 мая
|
0,1066
|
30 мая
|
0,1039
|
24 мая
|
0,1065
|
31 мая
|
0,1037
|
25 мая
|
0,1052
|
1 июня
|
0,1037
|
26 мая
|
0,1038
|
2 июня
|
0,1035
|
27 мая
|
0,1039
|
3 июня
|
0,1031
|
Средний курс за неделю
|
0,1052
|
Средний курс за неделю
|
0,1036