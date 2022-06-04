Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 мая 1,7 30 мая 1,7 24 мая 1,7 31 мая 1,7 25 мая 1,7 1 июня 1,7 26 мая 1,7 2 июня 1,7 27 мая 1,7 3 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0076 маната и составил 1,823 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 мая 1,8004 30 мая 1,8282 24 мая 1,8128 31 мая 1,8267 25 мая 1,8199 1 июня 1,8213 26 мая 1,8160 2 июня 1,8119 27 мая 1,8282 3 июня 1,8271 Средний курс за неделю 1,8155 Средний курс за неделю 1,8230

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0269 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 мая 0,0279 30 мая 0,0265 24 мая 0,0292 31 мая 0,0268 25 мая 0,0307 1 июня 0,0272 26 мая 0,0281 2 июня 0,0268 27 мая 0,0265 3 июня 0,0271 Средний курс за неделю 0,0285 Средний курс за неделю 0,0269

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0008 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,1036 маната за турецкую лиру.