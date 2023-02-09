В Центробанк Азербайджана представлен проект “Стандарты корпоративного управления”

БАКУ /Trend/ - В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен новый проект “стандарты корпоративного управления”.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана, такое решение было принято в ходе онлайн-заседание экспертной группы по правовым вопросам, действующей при ассоциации.

В ходе заседания были обсуждены мнения и предложения, представленные членами экспертной группы по новому проекту “Стандарты корпоративного управления”, принято решение представить окончательный вариант проекта в ЦБА.

Отметим, что членами Ассоциации банков Азербайджана являются все 25 банков страны, две небанковские кредитные организации, два процессинговых центра и Азербайджанское кредитное бюро.