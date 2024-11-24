S&P Global Ratings о рентабельности собственного капитала банковского сектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings прогнозирует, что рентабельность собственного капитала (ROE) банковского сектора Азербайджана, согласно прогнозам на 2024-2026 годы, составит 16 процентов по сравнению с 17,7 процента в 2023 году и 16,2 процента в 2022 году, сообщает Trend.

Согласно данным агентства, ожидается, что рентабельность активов (ROA) азербайджанских банков в следующие три года останется на уровне 2,1 процента, немного снизившись с 2,2 процента, зафиксированных в предыдущие два года.

Прогноз по кредитно-депозитному соотношению предполагает увеличение до 105,1 процента в 2024 году, 110,7 процента в 2025 году и 116,5 процента в 2026 году, тогда как в 2023 году оно составляло 100,9 процента , а в 2022 году - 88,7 процента.

S&P также оценило кредитные риски, включая долю проблемных кредитов и кредитные потери. Прогнозируется, что доля проблемных кредитов в 2024 году достигнет трех процентов, в 2025 году - 3,2 процента, а в 2026 году - 3,4 процента. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,6 процента, а в 2022 году - 3,6 процента. Кредитные потери банков ожидаются на уровне 1,2 процента в период 2024-2026 годов, что немного выше 1,1 процента в 2023 году и одного процента в 2022 году.

Доля корпоративного долга в ВВП вырастет с 8,1 процента в 2023 году до 9,1 процента в 2024 году, 10,2 процента в 2025 году и 11 процентов в 2026 году.

Согласно отчету, цены на жилье с учетом инфляции в 2024 году вырастут на 5,3 процента, в 2025 году - на 3,8 процента, в 2026 году - на 3,4 процента.