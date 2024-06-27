Названа доля Болгарии в СП по проекту Black Sea Energy

БАКУ /Trend/ - Совет министров Болгарии одобрил участие страны в совместном предприятии (СП) по реализации проекта создания коридора "зеленой" энергии "Азербайджан-Грузия-Черное море-Европа" (Black Sea Energy).

Об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов на своей странице в соцсети X, передает Trend.

Он отметил, что доля Болгарии в СП составит 20%, и страна может сыграть важную роль в проекте Black Sea Energy благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии, взаимосвязи с соседними странами, развитому энергорынку, возможности инвестиций в возобновляемые источники (ВИЭ) и растущему спросу на "зеленую" энергию в этой республике.

Посол напомнил, что инициатива коридора Black Sea Energy основана на стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в вопросах передачи "зеленой" энергии по подводному черноморскому кабелю.

Проект нацелен на укрепление региональной энергетической безопасности, диверсификацию поставок, использование потенциала производства энергии из возобновляемых источников в Каспийском регионе и увеличение доли энергии из ВИЭ в национальном энергетическом балансе.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тысячи километров.

Кабель предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана (производимой на будущих морских ветростанциях) через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум для создания СП в рамках реализации проекта Black Sea Energy.

Штаб-квартира СП будет находиться в Бухаресте.