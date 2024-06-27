В 2025 г. система сортировки отходов охватит все районы Баку - представитель ИВ

БАКУ /Trend/ - В Баку достаточно контейнеров для разного вида бытовых отходов, и данные контейнеры производятся в самом Азербайджане, сообщил в ходе выступления на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" представитель ИВ Баку Миргасан Гасанов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Наримановский район Баку стал первым районом, в котором был начат пилотный проект сортировки отходов.

"К настоящему времени восемь из 12 районов Баку охвачены системой сортировки отходов. В текущем году к этой системе подключатся еще два района Баку (Бинагадинский и Хазарский), и в 2025 году этот процесс завершится подключением еще двух районов Баку - Гарадагского и Сабунчинского", - отметил Гасанов.

По его словам, все районы Баку будут обеспечены необходимыми контейнерами для разного вида отходов. Техническая база ИВ также соответствует необходимым требованиям по решению проблемы сбора и переработки отходов, которые доставляются на бакинские полигоны и Балаханский завод по переработке отходов.

Гасанов отметил, что в столице действует мониторинговый центр по наблюдению за ситуацией с хранением и утилизацией отходов от действующих в Баку компаний и объектов.