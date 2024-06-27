СОР29 укрепит ведущую роль Азербайджана в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата - президент АБР

БАКУ /Trend/ - COP29 выдвинет Азербайджан на передний план климатической повестки и укрепит ведущую роль страны в решении актуальных глобальных проблем, связанных с изменением климата, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства финансов, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацуга Асакава в ходе мероприятия, посвященного 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР.

Он высоко оценил деятельность Азербайджана в подготовке к COP29.

Президент АБР также отметил, что партнерство между страной и банком направлено на поддержку инклюзивного, "зеленого" и процветающего Азербайджана. Он подчеркнул, что банк намерен продолжить работу с Азербайджаном для достижения этих целей.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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