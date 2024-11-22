COP for Hope: COP29 становится прорывом в климатической дипломатии — главный исполнительный директор GLOBE (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - главный исполнительный директор Всемирной организации законодателей за гармоничную окружающую среду (GLOBE) Малини Мехра.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 подчеркнула ключевую роль мировых законодателей в рамках климатического процесса ООН, называя их центром внимания для парламентариев и парламентского электората.

«В течение года мы работаем над повышением осведомленности членов парламентов по всему миру — от Монголии до Малави — о том, что представляет собой процесс COP, почему изменение климата важно и как они могут участвовать. Наше главное послание на COP заключается в том, что именно парламенты делают конференции результативными. Люди, которых вы видите здесь, представляют исполнительную ветвь власти. Но есть еще две — законодательная и судебная. И роль парламентов чрезвычайно важна, так как они выполняют три основные функции. Первая — создание правовых рамок, вытекающих из этих соглашений», — заявила она.

Во-вторых, как отметила Мехра, парламентарии играют ключевую роль в осуществлении надзора.

«Они контролируют работу правительств, которые несут ответственность за выполнение обязательств, взятых на себя в рамках этих международных конференций. И третья, наиболее важная функция связана с финансами. COP29 — это финансовый COP. Парламенты управляют и утверждают бюджеты. Здесь проявляется важнейший аспект их роли — мониторинг использования средств. Это необходимо для того, чтобы страны-доноры эффективно отслеживали, как используются средства налогоплательщиков — государственные деньги — в странах-получателях. Главное, чтобы эти средства действительно приносили пользу тем, кому они предназначены.

Кроме того, если вы являетесь членом парламента в стране, которая получает климатическое финансирование, помощь или инвестиции, ваша ответственность заключается в том, чтобы следить за целевым использованием этих средств.

И, наконец, критически важно, чтобы парламенты предоставляли своим правительствам мандат на согласование конкретных действий. Именно здесь возникает наибольшая сложность. Не все правительства приезжают на конференцию с парламентским мандатом для достижения конкретных целей. Это значительно усложняет процесс принятия решений, так как по возвращении в свои страны они вынуждены отстаивать свои позиции. Именно поэтому роль парламентов является незаменимой в этом процессе», — подчеркнула она.

Главный исполнительный директор GLOBE высоко оценила уровень организации COP29.

«На мой взгляд, важно различать два аспекта: показатель успеха для принимающей страны и показатель успеха самих переговоров. Если оценивать по моей метрике успеха, Азербайджан имеет все основания гордиться. Он добился триумфа, организовав безупречно профессиональный COP, обеспечивший спокойную и уважительную атмосферу для работы переговорщиков и обмена опытом среди участников. С точки зрения логистики и профессионализма это можно считать выдающимся достижением.

Однако переговорный процесс — дело значительно сложнее. У председателя конференции есть свои приоритеты, но их реализация зависит не только от него. Здесь на первый план выходит сотрудничество и взаимодействие всех сторон. Это непросто достичь, но даже если мы не придем к цели, которая устроит всех, COP29 все равно станет прорывным событием», — отметила она.

Отдельно Мехра подчеркнула значимость инициативы «Тройки», объединяющей председательства COP28, COP29 и COP30, назвав её гениальным шагом.

«Ранее на каждой конференции COP был неформальный процесс передачи председательства следующему. Этот процесс был двусторонним. Однако формализация инициативы Тройки стала важным шагом, обеспечившим консолидацию повесток дня. Теперь мы видим преемственность ключевых вопросов, поднятых на Дубайской COP, таких как сокращение выбросов метана, переход за пределы ископаемого топлива, а также работа над важными темами, включая здравоохранение и сельское хозяйство.

Структура председательства в рамках Тройки гарантирует, что все эти темы будут решаться комплексно. Это крайне значимая инициатива, охватывающая многоуровневые и многосекторальные подходы, что способствует вовлечению всех сторон. Кроме того, такая структура значительно помогает дипломатическому процессу. Вместо того чтобы вся ответственность лежала на одном председательстве, три страны работают сообща, чтобы обеспечить успешный результат как для планеты, так и для самых уязвимых слоёв населения», — подчеркнула она.

В завершение Мехра подчеркнула ключевую роль парламентов в борьбе с климатическим кризисом.

«GLOBE участвует в этом процессе с самого его зарождения — с 1991 года, еще до Саммита Земли в Рио. Мы были свидетелями рождения климатической конвенции и её развития. Однако парламентарии далеко не всегда уделяли этому вопросу должное внимание. Сейчас настал момент активных действий. На следующей неделе парламенты, которые находятся на сессии, должны провести слушания. Они обязаны вызвать глав делегаций и профильных министров для отчета о результатах их работы на конференции. Это станет первым шагом в процессе парламентского надзора.

Далее парламенты будут играть важнейшую роль в следующем году, когда начнется разработка и реализация Национально определяемых вкладов (NDC) 3.0. Они должны быть особенно строгими и требовательными, поскольку эти планы обязаны охватывать все сектора экономики, будь то фармацевтика или ископаемое топливо. Парламенты должны активно участвовать в оценке, пересмотре и разработке амбициозных климатических стратегий на предстоящий год, чтобы обеспечить переход к устойчивому будущему», — подчеркнула она.

X: @Lyaman_Zeyn