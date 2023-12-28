Центробанк Азербайджана планирует использовать ИИ при макроэкономическом прогнозировании

БАКУ /Trend/ - Одной из целей, поставленных Центральным банком Азербайджана на 2024 год, является улучшение макроэкономического прогнозирования за счет рассмотрения возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в анализе и экономических моделях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

"Основная задача заключается в принятии решений по денежно-кредитной политике, учитывая результаты теоретически и эконометрически адекватных моделей. Модельный аппарат будет усовершенствован на основе последних научных исследований в области макроэкономики и количественных методов, проведенных азербайджанскими и зарубежными экспертами, а также на основе передового опыта центральных банков. В рамках расширения сотрудничества с реальным сектором и формирования крупной базы микроэкономических данных будем работать над получением альтернативных статистических показателей. Информационная открытость станет одним из основных принципов монетарной политики в следующем году", - отмечает ЦБА.

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