Консорциум «Хазар» объявляет тендер на капитальный ремонт двигателя в Туркменистане

Тендеры 29 декабря 2020 17:33 (UTC+04:00)
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на капитальный ремонт двигателя в Туркменистане
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