Баку впервые на Кавказе примет Авиационный энергетический форум IATA

БАКУ/Trend/ - Азербайджан готовится к проведению очередного значимого международного мероприятия, передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

С 13 по 15 мая 2025 года при поддержке Azerbaijan Airlines (AZAL) в Баку пройдет Авиационный энергетический форум Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Авиационный энергетический форум (Aviation Energy Forum - AEF) является одной из самых ведущих мировых платформ, посвященных вопросам энергетики и устойчивого развития в авиационной отрасли. Мероприятие впервые пройдет на Кавказе и станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов авиационной индустрии, а также определения энергетических стратегий будущего. Кроме того, это станет важным шагом в укреплении международных позиций Азербайджана в авиационном и энергетическом секторах и расширении международного сотрудничества. Для AZAL проведение форума – это важная возможность представить авиационную дипломатию и энергетическую повестку страны на международной арене.

Основной темой форума станет декарбонизация авиационной отрасли, внедрение устойчивых видов топлива и роль авиакомпаний в процессе энергетической трансформации. В рамках мероприятия будут обсуждаться коммерческие и технические аспекты авиатоплива, проблемы в цепочке поставок топлива, исчерпывающие отчеты о состоянии авиационной отрасли и многое другое.

Кроме того, в рамках AEF особое внимание будет уделено таким приоритетным направлениям, как стратегия Азербайджана в области зеленой экономики, его транзитно-логистические возможности и энергетическая дипломатия.

Отмечается, что в форуме примут участие представители около 60 стран и более 65 авиакомпаний, в целом почти 700 зарегистрированных участников.

Так, на Форуме соберутся представители авиакомпаний-членов IATA, менеджеры по закупке топлива, эксперты по устойчивому развитию, стратегические партнеры IATA, поставщики традиционного и альтернативного топлива, компании, предоставляющие топливные услуги, а также руководители топливного сектора. Являясь ведущим отраслевым мероприятием мирового сообщества специалистов по авиационному топливу, конференция AEF открыта только для членов IATA и ее стратегических партнеров, работающих в сфере топливного обеспечения.

В рамках AEF гости Форума примут участие в панельных дискуссиях по авиационной и энергетической тематикам, обменяются знаниями и опытом в ходе коммерческих и технических сессий, а также встретятся с экспонентами и спонсорами, открывая новые возможности для сотрудничества.