Казахстанская фондовая биржа планирует начать торговлю евробондами

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) планируют устранить помехи, мешающие торговать евробондами и ценными бумагами на фондовом рынке. Об этом во вторник сообщил корреспондент новостного агентства «Казинформ».

Согласно информации, Министерство финансов Казахстана может разместить евробонды на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в мае-июне текущего года. При этом управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подчеркнул, что площадка в Астане является единственной в плане законодательства и технологий, а через KASE такого доступа нет.

Заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк подтвердил, что сейчас есть определенные трудности в работе с еврооблигациями на KASE.

"Чтобы их купить, вначале необходимо продать доллары, получить тенге, зайти на наш рынок, на тенге купить еврооблигации, есть лишнее звено, которое негативно влияет на оперативность принятия инвестиционных решений",-отметил он.

"К работе с евробондами всегда был и есть большой интерес, и сейчас мы еще наблюдаем активность со стороны квазигосударственных компаний именно к работе с еврооблигациями. И здесь как раз интерес присутствует, потому что определенные активы компании держат в долларах и продавать эти доллары для участия на рынке ценных бумаг им по разным причинам не хочется. Поэтому мы подняли вопрос, сейчас уже принципиальная договоренность с регулятором (Нацбанком) есть, по поводу того чтобы запустить торговлю евробондами - бумагами, которые номинированы в иностранной валюте, чтобы они котировались в иностранной валюте, и рассчитываться в этой инвалюте. Это изначально не противоречило законодательству, сейчас мы над этими нормативными нюансами работаем. Это делается и для физических, и для юридических лиц, которые не хотят выходить в тенге по каким-либо причинам",- сказал Андрей Цалюк.

Кроме того, в KASE ожидают в ближайшее время открытие доступа брокеров на рынок иностранных валют. Они смогут работать с физическими лицами с лимитом в 100 тысяч долларов. Сначала брокеры получат разрешения, позволяющие проводить отдельные небанковские операции, которые будут прописаны в нормативно-правовой базе. А уже полноценная лицензия будет предусмотрена в законодательстве. По оценкам руководителей биржи, поправки должны быть внесены в I квартале 2018, в этом случае со II квартала текущего года будет налажена инфраструктура биржи для допуска к торгам с валютой.

«Делается для не для того чтобы физические лица спекулировали на рынке иностранных валют, а для чтобы у нас развивался рынок ценных бумаг, которые часто реализуются в долларах - те же евробонды, ПИФы (паевой инвестиционный фонд). Чтобы оперативно получить доступ к этим бумагам по нормальным курсам, без маржи банков, нужно в биржевой стакан по иностранным валютам впустить участников фондового рынка. Хотя, там не все так просто, есть свои нюансы»,- отметил Андрей Цалюк.

По его мнению, эти нововведения позволят облегчить инвесторам условия работы на рынке, поскольку они предпочитают работать с несколькими валютами одновременно во избежание рисков. Насколько нововведения окажутся выгодными и какими будут издержки, станет понятно только после запуска этих нововведений.

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