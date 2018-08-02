БАКУ /Trend/ - Опубликована финансовая отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за январь-июнь.

По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль "Эксимбанк Казахстан" уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов и составила 40,9 миллиона тенге.

Об этом говорится в финансовом отчете банка, опубликованном в четверг на KASE.

Кроме того, активы банка уменьшились на 28,2 миллиарда тенге, до 63,7 миллиарда тенге. В прошлом году активы составляли 91,9 миллиарда тенге.

Также уменьшились и обязательства банка на 15,9 миллиарда тенге, до 61,9 миллиарда тенге. За аналогичный период прошлого года обязательства банка составили 77,8 миллиарда тенге.

Отметим, что капитал банка почти не изменился, он составляет 14,1 миллиарда тенге.

Напомним, что за январь-март текущего года активы "Эксимбанк Казахстан" сократились на 17,3 процента и составили 76 миллиарда тенге.

Официальный курс на второе августа составляет 348,21 KTZ/USD

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