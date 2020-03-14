США передали Казахстану гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - США передали Казахстану гуманитарную помощь с целью поддержания борьбы против распространения коронавируса в стране, передает в субботу Trend со ссылкой на посольство США в Казахстане.

«Ночью, 13 марта, представители USAID и ВОЗ встретили груз с гуманитарной помощью (средства индивидуальной защиты) для дальнейшей передачи правительству Казахстана, в рамках содействия борьбе с распространением вируса COVID-19», - говорится в сообщении.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане составляет шесть: четыре - в Алматы и два - в Нур-Султане.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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