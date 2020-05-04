ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой

Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление о прекращении полномочий депутата Сената (верхней палаты парламента) республики Дариги Назарбаевой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление "О прекращении полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.", - говорится в сообщении.