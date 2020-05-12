Назван объем добычи нефти в Казахстане

По итогам в период с января по апрель добыча нефти в Казахстане составила 31,3 млн тонн, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«По итогам января-апреля 2020 года объем добычи нефти и конденсата составил 31,3 млн тонн, что составляет 2,6% к плану или 6% роста к соответствующему периоду 2019 года. Из них на крупных нефтедобывающих предприятиях добыча выросла: ТенгизШевройл - 4,1%, Кашаган - 11,5%. На Карачаганаке - остался на том же уровне», - сказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе заседания правительства.

По данным министра, нефтепереработка составила 5,2 млн тонн, что составляет 96,3% от плана.

«Экспорт нефти составил 25,3 млн тонн - это 115% от плана. Добыча газа составила 20,2 млрд кубометров. Производство сжиженного газа составило 1,099 млн тонн. Экспорт газа составил 5,6 млрд куб.м. Это показатель составляет 93% от плана, что связано со снижением спроса со стороны потребителей в КНР из-за пандемии коронавируса», - отметил глава минэнерго.

Вместе с тем Нурлан Ногаев отметил завершение во всех регионах отопительного сезона. По его словам, отопительный сезон прошел без больших техногенных аварий.