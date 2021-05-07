За сутки в Казахстане выявлены 2 840 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 337 652 заболевших, 3 858 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 642 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 291 829.