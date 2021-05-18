Экспорт продукции АПК Казахстана в 2020 году вырос более чем в 1,5 раза

В соответствии с Договором о ЕАЭС реализуется согласованная агропромышленная политика, целью которой является обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, эффективная реализация ресурсного потенциала, создание равных условий доступа на общий аграрный рынок, передает Trend со ссылкой на Службу центральных коммуникаций

при Президенте Республики Казахстан.

Всего 7 приоритетных направлений, по каждому из которых есть определённые наработки. К примеру, сформирована целостная система прогнозирования в АПК на среднесрочную перспективу, приняты два отраслевых соглашения, направленных на унификацию требований к производству и обращению семян и племенной продукции, ведётся работа по формированию согласованных действий в области развития экспорта, приняты 6 технических регламентов, на стадии проработки 2 технических регламента.

И данные шаги уже дают положительные результаты. Их на брифинге в Службе центральных коммуникаций озвучил вице-министр сельского хозяйства Руслан Манатаев.

«В условиях пандемии, несмотря на замедление темпов экономического роста, в Казахстане по итогам 2020 года объёмы производства продукции сельского хозяйства увеличились на 5,6 %, тогда как в среднем по странам ЕАЭС этот показатель всего 2,3 %. Экспорт продукции АПК в 2020 году по сравнению с 2016 годом вырос более чем в 1,5 раза и составил 2,7 млрд долларов США. Объёмы поставок в государства-члены Союза за 5 лет выросли на 26%», - подчеркнул спикер.

За 5 лет Казахстан на рынок государств-членов ЕАЭС увеличил объёмы экспорта овощей в 4 раза, фруктов в 2 раза, молочных продуктов практически в 2,9 раза. И это не весь потенциал.

«В настоящее время существует несколько препятствий, негативно влияющих на развитие аграрного сектора. Основной объём этих препятствий приходится на сферы фитосанитарного и ветеринарно-санитарного контроля, а также технического регулирования. В рамках предстоящей работы мы планируем активизировать работу по их устранению, реализовывать экспортный потенциала Казахстана, в том числе, посредством проведения переговоров и заключения долгосрочных контрактов с крупными торговыми сетями государств-членов ЕАЭС и развития системы оптово-распределительных центров, а также развивать сотрудничество в сфере научно-инновационной деятельности», - резюмировал представитель МСХ.