1 119 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 408 605 заболевших, из них скончались 4 234.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 384 077.