Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане
Вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения будет проработан в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Напомним, сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
В ходе заседания вице-премьер поручил в кратчайшие сроки принять меры по исполнению поручений Главы государства, в частности, проработать вопрос регистрации отечественной вакцины «QazVac» во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в данном направлении.
Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.
Также по решению МВК теперь имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ.