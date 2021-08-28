За сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 602, город Алматы - 1506, город Шымкент - 246, Акмолинская область - 258, Актюбинская область - 420, Алматинская область - 436, Атырауская область - 315, Восточно-Казахстанская область - 191, Жамбылская область - 157, Западно-Казахстанская область - 115, Карагандинская область - 815, Костанайская область - 256, Кызылординская область - 177, Мангистауская область - 213, Павлодарская область - 335, Северо-Казахстанская область - 120, Туркестанская область - 71.
Всего в стране выявлены 773 934 заболевших.
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