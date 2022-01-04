Президент Казахстана обратился к демонстрантам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам после решения Правительства о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал глава государства в Twitter.
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