Президент Казахстана обратился к демонстрантам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам после решения Правительства о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал глава государства в Twitter.