В Алматы задержано 508 участников террористических атак и мародерств

В комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержаны, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В информцентре комендатуры Алматы сообщили, что 9 января зачищены от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова, квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.

Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов.

На блокпостах задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющий оперативный интерес пульт «102» поступило всего 1021 сообщение.

В Call-centr комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Напомним , в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.