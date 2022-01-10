Cилы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации ситуации - МИД

БАКУ /Trend/ - Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

«В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана», - говорится в заявлении.