Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января
Миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.
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