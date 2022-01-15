Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января

Миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.