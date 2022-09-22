QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell

БАКУ /Trend/ - QazaqGaz договорились о сотрудничестве с Honeywell, передает Trend со ссылкой на компанию.

Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и Брайан Гловер, Глобальный Президент Honeywell UOP подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписано в рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, США.

Стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, возможной локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечения и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, возможного сотрудничества в области центра компетенций и обучения персонала, автоматизации и цифровизации процессов.

Honeywell — глобальная технологическая компания, предлагающая отраслевые решения, в том числе продукты и услуги для аэрокосмической промышленности; технологии управления зданиями и производством; высокоэффективные материалы.